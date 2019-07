© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon torna alla Juventus. Dopo un anno a Parigi, il portiere classe '78 torna in Italia: domani a Torino sosterrà le visite mediche, poi sarà il momento della firma su un contratto di un anno. Buffon torna nel club campione d'Italia per ricoprire il ruolo di vice Szczesny e apre in questo modo le porte all'addio di Mattia Perin.

L'ex portiere del Genoa un anno dopo il suo arrivo a Torino vuole partire. Vuole giocare con maggiore continuità e per questo motivo è alla ricerca di una sistemazione: l'obiettivo di Perin è quello di restare in Italia, con Milan, Fiorentina e Roma (più defilata, sta trattando Pau Lopez) che seguono gli sviluppi.