Juventus, per Buffon e Chiellini è la notte dei saluti. Tanti altri in partenza

Comunque andrà a finire per la Juventus, sarà la fine di un'epoca, scrive il Corriere dello Sport. Bologna sarà l'ultima tappa della carriera di Gigi Buffon in bianconero, ma non solo. Pure per Chiellini potrebbero essere gli ultimi novanta minuti in bianconero. Lui è in scadenza, il contratto non è stato rinnovato ma il dialogo con la società è in corso. In dubbio anche il futuro di Ronaldo, Dybala, Morata Alex Sandro, Demiral, Ramsey, Rabiot e Bernardeschi. Sarà l'ultima di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera? Il percorso della stagione lascia intendere questo, ma la vittoria della Coppa Italia ha ridato entusiasmo e tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions.