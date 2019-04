© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta pensando di sfruttare il futuro di Riccardo Orsolini negli affari che potrebbero portare uno tra Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa in bianconero. Strade comunque difficili da percorrere perché se è vero che il giocatore attualmente al Bologna potrebbe anche piacere ai due club, non è arrivata nessuna apertura per un eventuale addio con contropartita tecnica. La Fiorentina, per esempio, per il proprio gioiello è pronta a trattare solo sulla base di un'offerta cash, senza giocatori inseriti per abbassare l'eventuale prezzo.