© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt sarà un giocatore della Juventus. Eppure il Barcellona ci ha provato fino all'ultimo per strappare il campioncino olandese ai bianconeri. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la scorsa settimana il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu aveva pianificato un viaggio in Olanda per un ultimo, disperato tentativo. Il numero uno blaugrana ha voluto parlare personalmente con De Ligt, spiegandogli nei dettagli la sua proposta e i suoi progetti per lui. Il giocatore ha delegato l'agente Mino Raiola il quale ha fatto sapere di essere disposto a parlare a patto che l'offerta pareggiasse quella della Juventus. Per queste ragioni Bartomeu ha deciso infine di desistere.