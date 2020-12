Juventus, per De Ligt solo un affaticamento. Domani la ripresa: Pirlo con la rosa al completo

vedi letture

Buone notizie per la Juventus. Matthijs de Ligt, solo un affaticamento per il difensore olandese, uscito anzitempo nel corso della sfida con la FIorentina. Uno stop precauzionale, che non ha avuto conseguenze: dopo gli esami il difensore è volato ad Amsterdam dove ha trascorso il Natale insieme con la famiglia e la fidanzata AnneKee. Domani la ripresa degli allenamenti: per la prima volta nella stagione Pirlo avrà tutta la squadra a disposizione. Lo riporta Tuttosport