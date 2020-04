Juventus, per De Ligt toccata e fuga in Olanda: già domenica tornerà a Torino

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt ieri mattina è rientrato in Olanda per fare visita ai genitori, ma domenica sarà già di ritorno a Torino. Il quotidiano, infatti, spiega come il club bianconero abbia allertato i suoi stranieri rientrati nei Paesi d'origine, anche se non c'è ancora una convocazione ufficiale.