Juventus, per Dybala è corsa contro il tempo. Ma col Lione vuole esserci a tutti i costi

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Juventus soprattutto in vista della sfida di Champions col Lione. Gli occhi sono tutti su Paulo Dybala e sulla elongazione al retto femorale della coscia sinistra che si è procurato contro la Samp. Il quotidiano parla di corsa contro il tempo per l'argentino, visto che solitamente servono 2 settimane per guarire completamente. Ma Dybala non sente già più dolore e fra 10 giorni, quando si giocherà la sfida, spera di essere in campo stringendo i denti. Il Corriere dello Sport aggiunge che l'argentino ed il suo entourage sono ottimisti per il recupero, ma molto dipenderà da come risponderà il muscolo ai trattamenti dei prossimi 3-4 giorni.