© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il momento di Paulo Dybala non è certamente dei migliori, sia per quanto riguarda la stagione negativa con la Juventus, in cui da "tuttocampista" non ha reso quanto sperato, sia per la Copa America con l'Argentina, che l'ha visto scendere in campo solamente per 24' complessivi. Sia lui che Douglas Costa, altro reduce da un'annata tutt'altro che positiva, saranno però - almeno nelle intenzioni - riabilitati dalla presenza del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Lo scrive Tuttosport.