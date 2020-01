© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora definitiva la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club giallonero ha già l'accordo con il centrocampista della Juventus, disposto anche a spalmare l'ingaggio da 6 milioni netti. Manca ancora l'intesa con la Juventus: il Dortmund offre 20 milioni, il club bianconero ne chiede 30. Possibile un accordo a metà strada, anche se il Bayern Monaco resta in agguato.