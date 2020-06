Juventus, per Higuain tentativo dell'Olympique Marsiglia se Ravanelli ne diventerà il ds

Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere lontano da Torino, la Juventus non intende rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2021. E, tra le varie destinazioni paventate per l'ex Napoli, c'è anche l'Olympique Marsiglia. In un solo caso però: se Fabrizio Ravanelli diventerà il direttore sportivo del club francese, farà un tentativo per portare Oltralpe il Pipita. A scriverlo è L'Equipe.