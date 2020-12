Juventus, per La Stampa Reynolds a un passo: verrà girato in prestito al Cagliari

vedi letture

Secondo quanto riportato da la Stampa, la Juventus è a un passo dall'acquisto del terzino americano di 19 anni Bryan Reynolds dai Dallas FC per 8 milioni di euro. I bianconeri non hanno posti per extracomunitari da aggiungere in rosa prima del termine della stagione e dunque il calciatore, che piaceva molto anche alla Roma, dovrebbe accasarsi in prestito al Cagliari per poi arrivare alla Continassa in vista della stagione 2020-2021.