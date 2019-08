Juventus, per Icardi al massimo 35 milioni più Mandzukic. No dell'Inter

La Gazzetta dello Sport racconta di una conversazione telefonica intercorsa di recente tra Beppe Marotta, ad dell'Inter, e il ds juventino Fabio Paratici. In vista c'è la questione Mauro Icardi, in uscita dai nerazzurri, e il possibile coinvolgimento del bianconero Paulo Dybala nell'operazione. Dalla Continassa arriva uno spiffero: ad oggi la Juventus per Icardi può offrire al massimo 35 milioni di euro e il cartellino del croato Mario Mandzukic. Nerazzurri ai quali però non piace particolarmente quest'opzione. Tanto che la rosea, in conclusione di articolo, sottolinea: tutto potrebbe persino rimanere com'è.