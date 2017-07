Juventus, per il centrocampo corsa a due tra Matuidi e N'Zonzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe ridotto a due candidati il numero dei possibili centrocampisti per la prossima stagione. Si tratta di Blaise Matuidi e di Steven N'Zonzi. Il calciatore del PSG rappresenta la pista preferita, mentre per il centrocampista del Siviglia l'ostacolo è la valutazione fatta dal club andaluso, che pretende per cederlo i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.