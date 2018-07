Juventus, per il centrocampo spunta Paulinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra il pressing del Barcellona per Miralem Pjanic e un nuovo obiettivo della Juventus, si riscalda l'asse Torino-Barcellona. Secondo quanto riferito da repubblica.it, mentre i bianconeri chiedono 100 milioni di euro per il centrocampista bosniaco, Kia Joorachian avrebbe fatto pervenire ai blaugrana un'offerta da 40 milioni di euro per Paulinho, impegnato al Mondiale col Brasile. In Spagna assicurano che sia arrivata dai bianconeri.