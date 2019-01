Juventus, per il futuro bianconero Ramsey oggi 90' in campo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa della Juventus, Aaron Ramsey dà il 100% per il suo Arsenal. Il centrocampista in scadenza di contratto e in odore di firma con i bianconeri, infatti, oggi ha giocato 90’ in Fa Cup nel match vinto dai Gunners per 3-0. Unai Emery, dunque, non sembra voler ascoltare le voci di mercato e conferma quanto detto nei giorni scorsi, continuando ad affidarsi al gallese.