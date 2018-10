Juventus, per il mercato priorità alla difesa: occhi su Milenkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo De Ligt, la Juventus punta anche altri nomi per ringiovanire la difesa e rinforzare una rosa fortissima. L'alternativa al centrale olandese è costituita da Nikola Milenkovic, 21enne pilastro della Fiorentina di Stefano Pioli. Il serbo ha un contratto fino al 2022, ma per il club viola sarà difficile trattenerlo qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile. Lo riporta Tuttosport.