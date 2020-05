Juventus, per il post-Higuain in pole c'è sempre Milik: ipotesi Romero nella trattativa

vedi letture

La Juve è al lavoro per acquistare l'attaccante che possa sostituire in caso di partenza Gonzalo Higuain. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'indiziato numero uno resta sempre Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli infatti rappresenterebbe la miglior occasioni qualità-prezzo visto che uno dei compiti del ds Paratici sarebbe quello di ridurre il monte ingaggi. Il polacco infatti guadagna meno di due milioni di euro, decisamente meno dei 7,5 del Pipita.

La trattativa col Napoli - I contatti sarebbero già stati avviati col giocatore che avrebbe dato parere positivo. Per quanto riguarda invece il costo del cartellino, il Napoli non si scosterebbe dai 50 milioni di euro ed è per questo che potrebbero essere inseriti dei giocatori come contropartite come Cristian Romero. Il difensore ora in forza al Genoa non basterebbe per coprire la cifra per cui i bianconeri potrebbero versare una cifra sui 20-30 milioni.