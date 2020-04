Juventus, per il ritorno di Pogba occhio al fuoco amico: Zidane e Allegri lo tentano

vedi letture

Per Fabio Paratici il ritorno di Paul Pogba è una vera e propria priorità di mercato che però dovrà scontrarsi forzatamente con diversi ostacoli. Il primo e arci noto è quello relativo a Zinedine Zidane e al Real Madrid, che da tempo cercano il francese e che hanno più di una carta da giocare per provare a convincerlo. Ma non solo. Massimiliano Allegri la prossima estate tornerà alla guida di un club e cercherà di portare con sé anche il ragazzone che ha forgiato ai tempi bianconeri. Max potrebbe andare al Manchester United e trattenerlo, oppure al Newcastle, insieme a un progetto di rilancio da 400 milioni. Oppure anche al PSG, club che ha da sempre cercato il giocatore senza successo ma che potrebbe avere la meglio nel caso in cui dovesse mettere sotto contratto proprio Allegri. Sarebbe una bella beffa per la Juve: un anno di ferie pagate per l'ex tecnico e il giocatore più appetito che sceglie di dire no al ritorno proprio per seguire l'allenatore del passato. A riportarlo è Tuttosport.