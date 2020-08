Juventus, per l'attacco i bianconeri valutano anche il profilo di Cavani

La Juventus cerca un numero 9 per l'estate. Non solo Edin Dzeko, per il quale la trattativa con la Roma è impostata. La società bianconera sta pensando anche a Edinson Cavani per l'attacco. Svincolato, è fallito lo sbarco al Benfica che sembrava cosa praticamente fatta. Per un eventuale arrivo in Italia, peraltro, la Juve potrebbe usufruire anche dei benefit legati al Decreto Crescita che permetterebbero di pagare le tasse sul 50% dell'ingaggio.