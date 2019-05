© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Avanza Maurizio Sarri per l'eredità di Massimiliano Allegri: da un toscano ad un altro (anche se Sarri è nato a Napoli, ndr), ma con modi di pensare il calcio radicalmente diversi. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky il profilo dell'azzurro è in rimonta sulla nutrita concorrenza, tanto da essere passato in vantaggio rispetto al nome fatto con più insistenza in questi giorni, quello di Simone Inzaghi. Il tutto senza dimenticare quel Mauricio Pochettino, di origine piemontese peraltro, che dopo la finale di Champions League dovrebbe chiudere il proprio percorso con il Tottenham.

Conferme dall'Inghilterra - E proprio stamane, i ben informati colleghi del London Evening Standard hanno ipotizzato un clamoroso scambio di panchine tra Chelsea e Juventus: in Inghilterra Allegri piace per il suo pragmatismo e per la sua esperienza internazionale, non va inoltre dimenticata lo storico amore per i tecnici italiani a Stamford Bridge (da Vialli in poi). L'alternativa all'italiano potrebbe essere lo storico ex Blues Frank Lampard.