Juventus, per l'Expressen i bianconeri sono su Forsberg

Il quotidiano svedese Expressen fa il punto sul futuro di Emil Forsberg del RB Lipsia. Lo scandinavo potrebbe lasciare la società dei bibitari in estate, che lo valuta però 50 milioni di euro circa. Sulle tracce del giocatore, club da tutta Europa: in Spagna piacerebbe all'Atletico Madrid, all'Arsenal in Premier League mentre ci sarebbe anche la Juventus in Serie A.