Juventus, per la difesa torna di moda il nome di Godin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a guardarsi intorno in vista dei prossimi mesi, alla ricerca di rinforzi di valore ed esperienza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport tra i nomi monitorati ci sarebbe il difensore Diego Godin dell’Atletico Madrid. L’uruguaiano non è in vendita, ma andrà in scadenza nel 2019 e potrebbe essere appetibile proprio per questo motivo, visto che la sua quotazione di mercato calerebbe vertiginosamente. Il calciatore è stato seguito anche dopo l’addio di Bonucci e piace per la sua capacità di segnare anche gol importanti.