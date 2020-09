Juventus, per la maglia numero 9 è sfida a due: Dzeko in standby, Suarez cerca il sorpasso

Lo scorso anno la maglia numero 9, quella dell’attaccante prìncipe della squadra, è stata lasciata vuota nonostante il ritorno alla base di Gonzalo Higuain. Un segnale, già al tempo, di quella che era ed è tuttora la volontà in casa Juventus: trovare un padrone capace di destreggiarsi, in capacità tecniche e personalità, tra le ingombranti figure presenti nel reparto offensivo torinese.

DZEKO IN STANDBY - Edin Dzeko è tra i preferiti in circolazione di Andrea Pirlo, non a caso nella lista fatta del neotecnico il nome del classe 1986 era cerchiato e sottolineato in rosso. Tra le mancanze della Juve della scorsa stagione c’è stata, senza dubbio, l'assenza di un uomo d’area di rigore bravo a integrarsi con Cristiano Ronaldo. Il bosniaco della Roma rappresenta il profilo perfetto con i dialoghi tra i due club e con il giocatore fitti da diversi giorni. Il problema in questo caso coinvolge il sostituto di Dzeko nella capitale: il Napoli blocca Milik e senza un altro attaccante i giallorossi non liberano il loro capitano che, allo stesso tempo, dovrebbe forzare la mano esponendosi in prima persona per l'addio.

SUAREZ PIÙ DI UN’OCCASIONE - Il calciomercato si sa, ancora di più in questo periodo fortemente condizionato, anche a livello economico, dagli effetti del Covid-19, vive di occasioni. E Luis Suarez, nel pieno del caos in casa Barcellona, ne è l’espressione più lampante: giocatore di caratura internazionale in uscita con possibilità di liberarsi a costo zero. La Juventus ha annusato l’affare e ha mosso i primi passi verso l’uruguaiano: contatti, telefonate e ammiccamenti reciproci. Sempre più intensi e proficui. Suarez ha apprezzato, attirato anche dalla possibilità di affiancare, dopo Messi, anche Cristiano Ronaldo. Il prossimo passo è lo svincolo, con buonuscita, che il Pistolero tratta con il club catalano: passo necessario per concretizzare i discorsi avviati con Madama.