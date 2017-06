Juventus, per la mediana torna di moda l'idea Matic del Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna di moda, scrive l'edizione odierna di Leggo, il nome di Nemanja Matic del Chelsea per il centrocampo della Juventus. Già seguito in passato, il mediano dei Blues è un nome caldo per giocare nella formazione di Massimiliano Allegri: su Matic, oltre alla Vecchia Signora, ci sono anche Manchester City e Manchester United.