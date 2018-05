Juventus, per Lichtsteiner ora spunta la possibilità Monaco

© foto di J.M.Colomo

Stephan Lichtsteiner non vivrà la prevista avventura col Borussia Dortmund. Lo ha annunciato oggi proprio il laterale svizzero con una intervista concessa ai media svizzeri, ma il suo futuro non sarà comunque alla Juventus o in generale, in Italia. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky, sul giocatore è infatti presente il Monaco.