Juventus, per Lukaku l'ostacolo è Dybala: chiede 10 mln all'anno dallo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus si è prepotentemente inserita nell'affare Lukaku e la chiave per risolvere il rebus e superare l'Inter, sarebbe Paulo Dybala. Tuttavia l'argentino non sembra propenso a lasciare Torino e come spiega La Gazzetta dello Sport Dybala per dire addio avrebbe chiesto un ingaggio di 9-10 milioni di euro, nettamente superiore a quello che percepisce attualmente. La Joya tornerà anche prima della vacanze per parlare con Sarri che vede in lui un futuro da falso nueve.