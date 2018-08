Juventus, per Marcelo non è finita. Ma ci sono due alternative

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non sembra intenzionata a mollare la presa su Marcelo. Il brasiliano sembra intenzionato a raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino, Florentino Pérez permettendo. Dipenderà anche dalla sorte di Alex Sandro e se dal Paris Saint-Germain arriverà un'offerta adeguata. E ci sono anche le alternative per la corsia sinistra: Bernat, in uscita dal Bayern ed Emerson Palmieri.