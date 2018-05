Juventus, per Morata il club studia un'operazione alla Douglas Costa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Alvaro Morata per la Juventus. Il Chelsea ha messo nel mirino Edinson Cavani per la prossima stagione e la coppia Marotta-Paratici lavora a una formula 'Douglas Costa' per prendere, o meglio riprendere, lo spagnolo sul quale ci sono anche PSG e Bayern Monaco: 15 milioni di euro per il prestito, 45 per il riscatto.