Juventus, per Pogba c'è da battere Zidane: lo vuole al Real Madrid

Il ritorno di Paul Pogba (26) alla Juventus si fa complicato. L'edizione odierna di Marca dedica ampio spazio al prossimo obiettivo del Real Madrid. Secondo il quotidiano iberico, il centrocampista del Manchester United potrebbe lasciare Old Trafford già in questa sessione di mercato.

L'offensiva delle merengues è arrivata dopo il sì del giocatore a Paratici, anche se la società bianconera ancora non ha avviato una vera e propria trattativa. Al momento la società inglese valuta il giocatore almeno 150 milioni, ma essendo un'esplicita richiesta di Zidane il club potrebbe fare un ulteriore sforzo per portare il centrocampista transalpino a Madrid. Stando alle indiscrezioni riportate dalla Spagna, il tecnico francese non vuole né Eriksen né Van de Beek, dunque il nome in cima alla lista è proprio quello dell'ex Juventus.