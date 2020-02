vedi letture

Juventus, per Pogba il Manchester United non fa sconti: i Red Devils fissano il prezzo

Paul Pogba-Manchester United, siamo ai titoli di coda. Il contratto del centrocampista francese scade nel 2021, tuttavia il club inglese non intende svenderlo. La richiesta per il giocatore, riporta il Guardian, è di 100 milioni di euro. Il Real Madrid per espressa volontà di Zinedine Zidane tornerà alla carica, ma occhio alla Juventus, disposta a riportarlo a Torino. A dare speranza ai tifosi juventini le parole dell'agente Mino Raiola, a margine della sfida di ieri sera fra Milan e Juventus.