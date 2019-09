© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle ultime ore di mercato Ivan Rakitic ha accarezzato il sogno di vestire la maglia della Juventus. Come riporta Tuttosport l'affare potrebbe essere soltanto rimandato. La Juventus di fatto aveva raggiunto l'intesa col giocatore, mancava solo l'accordo con i club, per questo l'affare è sfumato. L’ex Siviglia non si è mosso dal Camp Nou, però non ha cambiato idea. Rakitic è consapevole che in Catalogna rischia di giocare poco come in quest’avvio e, dopo aver vinto tutto in blaugrana, spera che la pista juventina si possa riaprire tra gennaio e giugno. I bianconeri non hanno intenzione di abbandonare il croato, considerato il prototipo del centrocampista ideale per il gioco di Maurizio Sarri.