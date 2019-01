Fonte: Tutto Juve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus non si ferma, si muove decisa per rinforzare la squadra, ma soprattutto per cogliere le occasioni che ci possono essere sul mercato, in quest’ottica la Vecchia Signora sta cercando di capire se Aaron Ramsey può essere la giusta occasione da prendere al volo o se i parametri di acquisto sono al di fuori per le pretese del gallese che sicuramente capendo la situazione non ha la minima intenzione di fare sconti.

CONCORRENZA - sul gallese c’è grande concorrenza, il Barcellona lo sta valutando, ma non solo, il Paris saint Germani ha mostrato un grandissimo interesse e avrebbe anche proposto un ingaggio altissimo vedendolo come perfetto sostituto di Rabiot.

OFFERTA - l’offerta della Juventus c’è ma nei parametri della Juventus, non oltre la cifra che è stata proposta ad Emre Can, del resto i parametri sono chiari, da una parte non alzare troppo l’asticella e dall’altra non modificare gli equilibri di casa Juve.