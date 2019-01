Juventus, per Ramsey possibili visite mediche a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dove svolgerà le visite mediche con la Juventus Aaron Ramsey? E' questa la domanda che si pone quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito al gallese prossimo acquisto dei bianconeri. Tre le ipotesi sul tavolo: a Torino, direttamente al J Medical, oppure a Milano (Humanitas o la Madonnina). Ma per qualcuno si parla di test medici direttamente a Londra, con i medici bianconeri che raggiungerebbero il giocatore nella capitale britannica (era successo anche con Emre Can, Higuain e Khedira).