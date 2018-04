Juventus, per Rugani potrebbero esserci richieste dalla Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus deve fare attenzione alla situazione legata a Daniele Rugani. Tuttosport scrive che la società punta sull'ex Empoli, ma potrebbero esserci colpi di scena qualora bussasse qualche club della Premier League. In questa stagione, il classe '94 ha collezionato 16 presenze in Serie A, due in Champions e due in Coppa Italia.