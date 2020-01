© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus, dopo aver messo a segno il colpo Kulusevski dall'Atalanta lasciando il giocatore in prestito al Parma fino al termine della stagione, proverà a fare il bis con l'altro giocatore rivelazione della Serie A, ovvero Sandro Tonali. Paratici tenterà di anticipare tempi e concorrenti, bloccando subito il calciatore per lasciarlo poi in prestito alle Rondinelle fino al termine del campionato.