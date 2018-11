Juventus perfetta. Stasera nessuna sbavatura e due nuovi record

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era il test più probante. Anzi, a scrutare il calendario fino alla sosta quello di oggi era probabilmente il più semplice. Però, la Juventus vista questa sera passeggiare all'Allianz Stadium contro la SPAL ha confermato tutta la sua forza, una mania di grandezza che non fa rima con presunzione, ma con consapevolezza di una squadra che ha pochi eguali in Europa. E, probabilmente, anche pochi eguali nella storia bianconera.

CRISTIANO RONALDO COME ANASTASI - Contro la SPAL la vittoria con un gol per tempo, senza mai accelerare fino in fondo ma anche senza mai abbassare la guardia. La prima rete, al minuto numero 28, è stata messa a segno da Cristiano Ronaldo, che ha sfruttato una punizione di Pjanic per infilare Gomis e segnare il suo nono gol in 13 partite di campionato. Prima di CR7, solo un giocatore nella storia bianconera era riuscito a realizzare così tanti gol nei primi 13 turni: si tratta di Pietro Anastasi, che poi chiuse la Serie A 1968/69 con 15 gol complessivi.

JUVENTUS, CHIELLINI NELLA TOP FIVE PER PRESENZE - E' stata però anche la serata di Daniele Rugani. Al termine di una settimana turbolenta, in cui il papà sui social ha fatto la voce grossa per lo scarso impiego, il difensore ex Empoli è stato schierato dal primo minuto e ha fornito una prestazione confortante. Il difensore classe '94 è stato preferito a Giorgio Chiellini, che però è entrato a pochi minuti dalla fine e ha segnato un nuovo record: 483esima presenza con la maglia della Juventus e quinto posto in questa speciale classifica. Meglio di lui solo Del Piero, Buffon, Scirea e Furino.