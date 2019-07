© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto fatto, o quasi. Mattia Perin nelle prossime ore diventerà il nuovo portiere del Benfica. Le prime pagine dei quotidiani portoghesi sono tutte dedicate al calciatore bianconero che nella prossima stagione giocherà con i lusitani. Perin effettuerà le visite mediche nelle prossime ore, poi firmerà un accordo su base quadriennale. Nella trattativa è stato inserito anche Joao Ferreira, giocatore 18enne del Benfica B. Un terzino destro come Cancelo, anche se al momento il calciatore portoghese non ha ancora debuttato in prima squadra.