Juventus, Perin ai dettagli: "Non ho paura di giocarmi il posto"

Mancano solo i dettagli e presto Mattia Perin sarà un giocatore della Juventus. Attraverso un affare complessivo tra i 14 e i 15 milioni di euro - senza contropartite tecniche - il portiere di Latina diventerà nei prossimi giorni il vice di Szczesny. Anche se in cuor suo, parlando del ritiro "bianconero" di Vinovo, verso l'amichevole di domani contro l'Olanda allo Stadium, il portiere non nasconde l'ambizione di puntare a essere, presto o tardi, una prima scelta. Anche in una grande come la Juventus: "Sono pronto, se sarà così (Juve, ndr), sarà un salto di qualità. I diversi infortuni di questi anni - continua Perin - mi hanno fatto maturare tanto. In qualsiasi grande squadra ci sono due ottimi portieri, dappertutto quindi dovrei giocarmi il posto, ma la prospettiva non mi spaventa. La competizione fa bene". Pensando al centro sportivo di Vinovo, invece, l'estremo difensore non ha dubbi: "Non è la prima volta che ci vengo. Qui si respira aria di vittoria, non può che far bene entrare a Vinovo".

RINASCIMENTO AZZURRO - Parlando d'azzurro, Perin non vede lontana la risalita del collettivo guidato da Mancini: "Rispetto a noi la Francia è ancora di un altro livello. Pur perdendo 3-1, a Nizza ci sono state tante cose da salvare. Nel gruppo c'è entusiasmo, il piacere di stare insieme. Ci divertiamo, dentro e fuori dal campo, anche se è normale che in questo momento della stagione tutti sognino le vacanze. E' un po' come se fosse l'anno zero, e capisco la delusione dalla gente per la mancata qualificazione ai Mondiali, per i risultati negativi degli ultimi tempi".