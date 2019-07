© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mattia Perin potrebbe parlare portoghese. Come riporta Sky Sport, il portiere della Juventus avrebbe infatti aperto alla possibilità di giocare nel Benfica, al momento più deciso rispetto al Porto. Sempre meno dubbi dunque per l'ex Genoa, determinato a intraprendere una nuova avventura professionale anche in vista del prossimo Europeo.