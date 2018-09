Juventus, Perin attende il debutto. Ma per lui a Frosinone è più difficile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Acquistato in estate per 12 milioni di euro più 3 di bonus, Mattia Perin attende ancora di fare il suo debutto in campionato con la maglia della Juventus e probabilmente in una delle due prossime partite, contro Frosinone o Bologna, toccherà a lui. Secondo Tuttosport Massimiliano Allegri ci sta pensando già per la gara di domani, ma il dubbio sta tutto nel cattivo sangue che scorre tra l'estremo difensore di Latina e la tifoseria ciociara, che spesso è stato preso di mira con insulti senza soluzione di continuità, a causa delle sue origini e di diversi battibecchi palesatisi nel corso degli anni. Sarebbe difficile per Perin disputare 45 minuti sotto la curva dei tifosi gialloblù ed è per questo che, ora come ora, sembra più probabile un suo debutto contro il Bologna che a Frosinone.