Juventus, Perin fino a fine campionato al Genoa. Futuro in bilico tra conferma e Atalanta

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mattia Perin. Il ritorno a Genova, al Genoa, ha ridato fiducia all'estremo difensore ventisettenne. Trovato l'accordo per prolungare il prestito fino a fine stagione, la priorità è portare il Grifone in salvo in estate ma la Juventus sta valutando il futuro. A Pegli pensano alla conferma per un'altra stagione ma Perin ha mercato e piace anche all'Atalanta di Gian Piero Gasperini.