Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV prima del match di Bologna. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Sarà una partita combattuta, loro sono in un buon momento di forma. Noi dobbiamo concentrarci sul presente, senza pensare né al passato, né al futuro, prendere questa partita con le molle, essere concentrati come abbiamo dimostrato in tutte le partite quest'anno".