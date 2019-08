© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa ai dettagli, secondo Tuttosport, fra Juventus e Monaco per Mattia Perin. Dopo la fumata nera col Benfica i monegaschi hanno attivato i contatti coi bianconeri e come detto l'operazione sembra oramai in dirittura d'arrivo. Il portiere ex Genoa, salvo colpi di scena, si trasferirà nel Principato in prestito con diritto di riscatto ad una cifra compresa fra i 12 ed i 15 milioni.