Juventus-Perin, Perinetti conferma: "L'hanno chiesto. Ci piace Sturaro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le parole di Giuseppe Marotta (Clicca qui) , ci sono da registrare anche quelle del dg del Genoa Giorgio Perinetti in merito al futuro di Mattia Perin ai microfoni di Telenord: "La Juventus ha fatto sapere di essere interessata a lui. Però non c'è stato ancora modo e tempo di parlarne. C'è da chiudere prima il discorso relativo ai diritti televisivi, che interessa tutti i Club. Ci siamo però ripromessi di vedersi e di parlarne quanto prima, questo perché è la società che si è mossa per prima e perchè con loro abbiamo sempre avuto ottimi rapporti".

Sulla possibilità di inserire il centrocampista Sturaro nell'affare: "E' un giocatore che ha trovato una quotazione, tanto che Allegri non ha voluto rinunciare a lui nella scorsa stagione. Se la Juventus lo mettesse sul piatto lo andrei a prendere personalmente, ma sono situazioni premature".