Juventus-Perin, si può chiudere il prossimo 5 giugno: i dettaglli

L'edizione odierna de Il Corriere di Torino fissa una data per il possibile approdo alla Juventus di Mattia Perin: il 5 giugno. La sera prima, infatti, il portiere sarà all'Allianz Stadium per la sfida della Nazionale italiana contro l'Olanda. Il giocatore ha già raggiunto un'intesa con i bianconeri sulla base di un contratto di cinque anni a circa 2,5 milioni di euro più bonus. Va avanti la trattativa con il Genoa: Marotta non ha intenzione di andare oltre i 10 milioni per il cartellino del calciatore, una cifra che il Genoa sta provando ad alzare magari attraverso l’inserimento di bonus. O di contropartite. Per Stefano Sturaro ci sono due ostacoli: l'ingaggio elevato e le ambizioni europee del giocatore. Così i due club stanno discutendo del possibile inserimento nella trattativa di Moise Kean e Rolando Mandragora.