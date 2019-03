Juventus, Perin: "Un piacere tornare nello stadio dove sono cresciuto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Juventus Mattia Perin ha affidato come di consueto ai social la sua analisi della partita contro la sua ex squadra, il Genoa. "Queste partite ci insegnano quanto sia necessario rimanere sempre concentratissimi in Serie A. Mi ha fatto piacere tornare a giocare nello stadio dove sono cresciuto. Ora sfruttiamo la pausa per ricaricarci", il post su Instagram del portiere bianconero dopo lo 0-2.