Juventus, piace il canterano Blesa del Levante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sedicenne di casa Levante, Alejandro Blesa, piace in Italia. Alla Juventus, secondo quanto racconta SuperDeporte. Il centrocampista mancino, che agisce anche come pivot difensivo o sulla trequarti, è considerato uno dei giocatori della cantera del club di miglior prospettiva. Anche il Real Madrid avrebbe drizzato le antenne ma la Juve, seppur senza offerta, avrebbe mostrato il suo interesse per il calciatore.