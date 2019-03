Juventus, piace Sanchez. Dialogo aperto con il Manchester United

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus torna su Alexis Sanchez. Lo riferisce l'esperto di mercato Ciro Venerato in diretta su Raisport. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: "Alla Juve piace Sanchez, ma il problema in questo è economico: percepisce 20 milioni netti a stagione. Ma il dialogo con il Manchester United prosegue anche per altri giocatori".