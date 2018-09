Juventus, Pinsoglio festeggia: "Si va alla sosta a punteggio pieno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus ha battuto il Parma in uno dei due anticipi del sabato della terza giornata di Serie A. Carlo Pinsoglio, terzo portiere della formazione bianconera, tramite i social network non ha nascosto la sua felicità, sottolineando un dato importante: "Si va alla sosta a punteggio pieno". La Vecchia Signora, infatti, fin qui ha conquistato nove punti in tre gare.