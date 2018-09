Juventus, Pinsoglio ha rinnovato. E' l'uomo scudetto di Allegri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Può sembrare strano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma per Allegri è uno degli irrinunciabili. Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha infatti rinnovato fino al 2020. Un premio per l’apporto alla squadra del 28enne pur senza scendere in campo: alla fine della scorsa stagione fu definito «uomo scudetto» dal tecnico. Pinsoglio è una pedina preziosissima sia nella lista campionato che in quella Champions perché «ctp», cioè giocatore formato nel vivaio del club.